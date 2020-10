Robert-Koch-Institut stuft u.a. italienische Regionen als Risikogebiete ein

Nachrichtenarchiv - 15.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat Teile Italiens auf die Liste der Corona-Risikogebiete gesetzt. Im zweitbeliebtesten Urlaubsland der Deutschen sind Ligurien und Kampanien betroffen - mit den Touristenzielen Neapel, Amalfiküste und den Inseln Capri und Ischia. Darüber hinaus rät die Seuchenschutzbehörde jetzt auch von Reisen in die Niederlande, fast ganz Frankreich und Regionen in Polen ab. Die Änderung muss noch vom Auswärtigen Amt bestätigt werden und soll übermorgen in Kraft treten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2020 18:00 Uhr