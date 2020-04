Robert Koch-Institut sieht Deutschland auf gutem Weg

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert Koch-Institut sieht Deutschland auf einem guten Weg zur Kontrolle der Corona-Epidemie. RKI-Präsident Wieler sagte am Vormittag, die gesunkenen Zahlen der Neuinfektionen seien das Ergebnis der Einschränkungen der vergangenen Wochen. Er appellierte aber auch an die Menschen, diesen Erfolg zu verteidigen und zum Beispiel weiter nur das Haus zu verlassen, wenn nötig. Wieler warnte davor, sich zu stark auf die sogenannte Reproduktionszahl zu konzentrieren. Diese war zuletzt wieder leicht gestiegen - auf 1,0. Das bedeutet, dass ein Infizierter statistisch einen weiteren Menschen ansteckt. Die Kennzahl verliert aber etwas an Bedeutung, wenn die Zahl der neu Infizierten bereits sehr niedrig ist. Wieler sagte, die Reproduktionszahl sei ein wichtiger Faktor, man müsse aber die Daten im Gesamtbild sehen. Etwa die Kapazitäten an Tests und im Gesundheitssystem.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 15:00 Uhr