Robert-Koch-Institut meldet weiteren Rückgang bei Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut meldet in Deutschland gut 2.500 neue Corona-Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Das geht aus der aktualisierten Statistik der Experten hervor. Damit sind nun rund 123.000 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem neuartigen Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle wird mit 2.799 angegeben - 126 mehr als gestern. Laut dem RKI sind sowohl die Neu-Infektionen als auch die Todesfälle nun seit drei Tagen rückläufig. Allerdings hat das Institut auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Gesundheitsämter vor allem an Wochenenden die Fälle erst mit Verzögerung melden. Weiter geht aus den Zahlen hervor, dass inzwischen mehr als die Hälfte der Infizierten in Deutschland wieder gesund sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 11:00 Uhr