Robert Koch-Institut meldet Reproduktionsrate von 0,7

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen das Coronavirus meldet das Robert Koch-Institut einen kleinen Erfolg. Der gestern Abend veröffentlichten Statistik zufolge ist die sogenannte Reproduktionsrate auf etwa 0,7 gesunken. Demnach steckt jeder Infizierte im Durchschnitt weniger als einen weiteren Menschen an. Anfang März lag die wichtige Kennzahl noch bei drei, vergangene Woche bei 1,3. Die Zahl der Neuerkrankungen geht leicht zurück. RKI-Chef Wieler hatte wiederholt betont, Ziel sei es, den Wert auf eins und möglichst darunter zu drücken. Er hatte allerdings auch gesagt, für eine Lockerung der Maßnahmen sei nicht nur die Reproduktionszahl relevant, sondern auch der Anteil immuner Menschen in der Bevölkerung sowie die Kapazitäten des Gesundheitssystems. Derzeit gebe es noch keine Hinweise darauf, dass die Corona-Epidemie in Deutschland eingedämmt sei. Es sei aber gelungen, sie zu verlangsamen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 07:00 Uhr