Robert Koch-Institut meldet mehr als 152.000 Corona-Infizierte

Berlin: In Deutschland sind bisher rund 152.400 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Diese Zahl nannte das Robert Koch-Institut. Nach dessen Angaben ist das eine Zunahme um mehr als 2.000 gegenüber gestern. Die sogenannnte Reproduktionszahl blieb wie an den drei Tagen zuvor bei 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder mit dem Virus Infizierte einen Menschen ansteckt. Die meisten Fälle gibt es nach wie vor in Bayern. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit registrierte fast 41.000 Fälle der neuartigen Lungenkrankheit. Die höchste Fallzahl pro Einwohner hat die Oberpfalz.

