Robert F. Kennedy kann US-Gesundheitsminister werden

US-Senat bestätigt Robert F. Kennedy als Gesundheitsminister. Er bekam nach einer hitzigen Debatte eine knappe Mehrheit. An der Personalentscheidung gab es viel Kritik, weil Kennedy in den letzten Jahren immer wieder Zweifel an Impfungen gestreut und Verschwörungstheorien verbreitet hatte. Robert F. Kennedy Junior ist der Neffe des früheren US Präsidenten John F. Kennedy.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2025 18:15 Uhr