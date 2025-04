Robert De Niro erhält in Cannes Ehrenpreis

Bei den Filmfestspielen in Cannes nächsten Monat wird Hollywood-Star Robert De Niro mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet: Das haben die Organisatoren am Abend bekannt gegeben. Sie finden: Ob ein sanftes Lächeln oder ein strenger Blick - de Niro hat einen unverkennbaren Stil. Und deshalb sei er zur Filmlegende gewonnen. De Niro ist mittlerweile 81 Jahre - hat aber gerade erst für Netflix in einer Thrillerserie die Hauptrolle gespielt.

