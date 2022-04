Roaming-Gebühren in der EU bleiben weiter ausgesetzt

EU und G7 planen weitere Sanktionen gegen Russland

Kiew: Angesichts des mutmaßlichen Massakers mit hunderten Toten im Vorort Butscha plant die EU gemeinsam mit den G7 weitere scharfe Sanktionen gegen Russland. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe der sieben führenden Wirtschaftsnationen. Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärte, die neuen Strafmaßnahmen sollten noch diese Woche in Kraft treten. Das inzwischen fünfte Paket könnte ihm zufolge persönliche Sanktionen gegen weitere Menschen aus dem Putin-Regime betreffen oder technische Güter, außerdem werde man sich auch den Finanzmarkt noch einmal ansehen, so Habeck. Der EU-Außenbeauftragte Borell erklärte, Russland sei verantwortlich für die Verbrechen von Butscha. Die EU werde die Ermittlungen beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag unterstützen. An weiteren Sanktionen werde jetzt rasch gearbeitet, so Borell. Russlands Regierung weist die Vorwürfe eines Massakers in Butscha zurück und spricht von inszenierten Aufnahmen. Sie wirft der Ukraine, den USA und der NATO Manipulation und Provokation vor.

