RKI-Zahlen: Mit 52.800 Fällen ist neuer Höchststand erreicht

Yellen warnt vor Zahlungsausfall in den USA

Washington: Die USA stehen erneut kurz vor einem Zahlungsausfall. US-Finanzministerin Yellen rechnet damit für Mitte Dezember, sollte der Kongress die Schuldenobergrenze nicht anheben. Nach dem 15. Dezember werde ihr Ministerium nicht mehr genügend Mittel haben, um die Regierung noch finanzieren zu können, schrieb sie in einem Brief an den Kongress. Sie drängte die Abgeordneten, die Gefahr zu bannen. Ein Zahlungsausfall hatte zuletzt im Oktober gedroht. Damals machten die Republikaner im Senat schließlich den Weg frei für eine Überbrückung in Höhe von 480 Milliarden Dollar zusätzlicher Schulden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2021 06:00 Uhr