RKI zählt viele Atemwegserkrankte

Berlin: Die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen schwerer akuter Atemwegsinfektionen liegt derzeit auf dem Niveau früherer Grippewellen vor der Corona-Zeit. Das geht aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts hervor. Zudem geht das RKI für die vergangene Woche von insgesamt 9,5 Millionen akuter Atemwegserkrankungen aus. Rund zwei Millionen Menschen sind demnach mit Grippe-Symptomen zum Arzt gegangen. Das seien, so das RKI, so viele wie sonst nur in Spitzenwochen starker Grippewellen.

