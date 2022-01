RKI will stärker die Krankheitsverläufe in den Blick nehmen

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen hat das Robert Koch-Institut eingeräumt, dass es unter anderem wegen zu geringer Testkapazitäten nicht mehr möglich sei, alle Neuansteckungen zu erfassen. Künftig werde man sich darauf konzentrieren, die Krankheitsverläufe stärker in den Blick zu nehmen, wie es im Wochenbericht des RKI heißt. So könne man die Gesamtentwicklung einschätzen. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Neuinfektionen aus, weil die Gesundheitsämter vielerorts überfordert sind und einige Städte und Kreise seit Tagen gar keine Corona-Fallzahlen mehr übermitteln. Der aktuelle Inzidenzwert wird vom RKI mit 1.073 angegeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei rund 700 gelegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 07:00 Uhr