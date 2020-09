RKI warnt vor Hirnhautentzündungen durch Zeckenbisse

Merkel zeigt sich besorgt wegen steigender Corona-Zahlen

Berlin: Kanzlerin Merkel hat sich vor dem morgigen Bund-Länder-Gipfel zu Corona besorgt gezeigt angesichts der steigenden Infektionszahlen in Deutschland. Man müsse lokale Corona-Herde sehr deutlich angehen, sonst drohten an Weihnachten Zahlen wie in Frankreich, sagte Merkel nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa in einer CDU-Präsidiumskonferenz. Merkel zweifelte zudem an, ob in der Bundeshauptstadt ernsthaft Maßnahmen eingeleitet würden, um lokale Ausbrüche einzudämmen. Wörtlich sagte Merkel demnach: "Es muss in Berlin was passieren." Das Robert-Koch-Institut hat heute 1192 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. An Sonntagen und Montagen sind die erfassten Fallzahlen allerdings erfahrungsgemäß niedriger, weil dann weniger Gesundheitsämter Daten nach Berlin melden. Vorgestern war mit 2507 neuen Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.09.2020 10:45 Uhr