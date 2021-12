RKI warnt trotz sinkender Fallzahlen vor Belastung der Intensivstationen

Nachrichtenarchiv - 17.12.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist weiter gesunken. Das Robert-Koch Institut meldete in der Früh knapp 51.000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Das sind rund 10.000 weniger als vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei knapp 332 - nach 340 gestern. In Bayern ist der Wert auf 313 gesunken. Das RKI hält den Rückgang mit Blick auf die Omikron-Variante und die hohe Belastung der Intensivstationen aber nicht für stark genug.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.12.2021 09:45 Uhr