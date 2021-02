RKI und Spahn sehen Deutschland auf gutem Weg

Nachrichtenarchiv - 12.02.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert Koch-Institut sieht Deutschland auf einem guten Weg aus der Corona-Pandemie. Die Situation auf den Intensivstationen stabilisiere sich, sei aber immer noch sehr angespannt, sagte RKI-Chef Wieler auf einer Pressekonferenz am Vormittag. Aus den Daten sei erkennbar, dass die Anti-Coronamaßnahmen wirken - gegen Covid-19, aber auch gegen viele andere Krankheiten. So sei in diesem Winter die Grippe-Welle bislang ausgeblieben. Auch habe es weniger Durchfall-Erkrankungen und Masernfälle gegeben, sagte Wieler. Das sei ein großartiger Erfolg. Nach Angaben des RKI ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt weiter gesunken auf rund 62 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Gesundheitsminister Spahn sagte, das sei noch nicht genug, um die Maßnahmen zu lockern. Es sei besser, jetzt noch eine Weile durchzuhalten als einen Rückschlag zu riskieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.02.2021 10:45 Uhr