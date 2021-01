RKI und Politiker plädieren für strikteren, längeren Lockdown

Das Wetter: An den Alpen Schnee, -2 bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils klar, teils wolkig, örtlich Nebel. Der Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Verwehungen im Oberallgäu und Teilen der Ammergauer Alpen und des Werdenfelser Landes. Minus 2 bis minus 9 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es bewölkt, nur an den Alpen kommt die Sonne durch. Außerdem schneit es weiter, vor allem am Sonntag. Tageshöchstwerte minus 5 bis plus 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 17:00 Uhr