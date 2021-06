RKI stuft Portugal und Russland als Risikogebiete ein

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Portugal und Russland gelten ab kommendem Dienstag als Virusvariantengebiet. Das hat das Robert-Koch-Institut am Abend mitgeteilt. Grund ist, dass dort die ansteckende Delta-Variante des Corona-Virus stark verbreitet ist. Für Reisende bedeutet die Einstufung, dass sie bei ihrer Rückkehr für 14 Tage in Quarantäne müssen. Sie können sich davon nicht freitesten. Die Quarantäne gilt zudem auch für Geimpfte und Genesene. Auch in Deutschland steigt der Anteil der Infektionen durch die Delta-Variante. Bundesgesundheitsminister Spahn hat deswegen erneut zur Vorsicht gemahnt. Aus einem zu sorglosen Sommer dürfe kein "Sorgenherbst" werden, sagte Spahn. Auch der Chef des RKI, Wieler, mahnte zur Vorsicht und appellierte an die Bevölkerung, Impfangebote zu nutzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2021 23:00 Uhr