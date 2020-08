RKI stellt erste Ergebnisse der Corona-Studie in Bad Feilnbach vor

Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Feilnbach: In der oberbayerischen Gemeinde hat sich bisher der überwiegende Teil der Bevölkerung nicht mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist das Ergebnis einer Studie des Robert-Koch-Instituts. Demnach wurde in dem sogenannten Corona-Hotspot nur bei 6 Prozent der Teilnehmer eine Infektion in Blutproben nachgewiesen. Überstandene Corona-Infektionen wurden laut RKI 2,6 mal häufiger nachgewiesen als bisher bekannt. Die meisten Corona-Fälle gab es in der Altersgruppe der 18-34-Jährigen. Außerdem wurde festgestellt, dass bei 40 Prozent der Genesenen keine Antikörper mehr nachgewiesen werden konnten. An der Studie, die Ende Juni/Anfang Juli durchgeführt wurde, hatten mehr als 2100 Bürger teilgenommen. Die Studie "Corona-Monitoring lokal" wird deutschlandweit in vier Gemeinden durchgeführt. Bad Feilnbach war ausgewählt worden, weil es im Frühjahr ein Corona-Hotspot war.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.08.2020 14:15 Uhr