RKI stellt erste Ergebnisse der Corona-Studie in Bad Feilnbach vor

Söder will an Tests für Reiserückkehrer festhalten

München: Bayern will an den aktuellen Corona-Regeln für Reiserückkehrer festhalten. Im BR-Interview hat Ministerpräsident Söder eine Einschränkung oder Abschaffung von Tests für Rückkehrer abgelehnt - wie sie mehrere Länder-Gesundheitsminister fordern. "Bayern will das nicht", so Söder wörtlich. Die Urlaubsrückkehrer ließen, gepaart mit einem großen Leichtsinn, überall in Deutschland das Infektionsgeschehen ansteigen. Außerdem, so Söder, habe man die Tests innerhalb weniger Wochen organisieren müssen und nun heiße es: Kommando zurück. Darin könne er keinen Sinn erkennen. Die Testkapazitäten seien auch keineswegs ausgeschöpft. Quarantäne plus Tests sorgten für mehr Sicherheit. Man müsse versuchen, nicht immer nur der Welle nachzulaufen, sondern, vor die Welle zu kommen. Söder bekräftigte auch seine Forderung nach einheitlicheren bundesweiten Regelungen, etwa bei den Bußgeldern für Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.08.2020 11:45 Uhr