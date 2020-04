RKI sieht keinen Grund für Entwarnung in der Corona-Krise

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Corona-Krise sieht das Robert-Koch-Institut weiter keinen Grund für Entwarnung. RKI-Vizepräsident Schaade sagte, in den letzten Wochen sei zwar viel erreicht worden. Obwohl diverse Beschränkungen gelockert würden, müsse man die Lage weiter ernst nehmen, Abstand halten und wenn möglich eine Mundschutzmaske tragen. Nach Angaben des RKI ist die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland im Vergleich zu gestern um knapp 1.800 auf rund 143.450 gestiegen. Etwa 190 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen der Virus-Infektion gestorben. Die Zahl der Behandlungsplätze, so Schaade, sei ausreichend. Es seien keine Engpässe zu erwarten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 11:00 Uhr