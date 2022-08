RKI sieht Höhepunkt der Corona-Sommerwelle überschritten

Hohe Quecksilber-Werte in von Fischsterben betroffener Oder

Berlin: Nach dem Fischsterben in der Oder in Brandenburg haben Wasserproben erste Hinweise auf die Ursache ergeben. Der Leiter der Umweltverwaltung im Kreis Märkisch-Oderland, Beyer, sagte dem RBB, die Ergebnisse deuteten auf eine massive Belastung mit Quecksilber hin. Ob das der alleinige Faktor sei, wisse man aber nicht. Vorwürfe erhebt er gegen Verantwortliche in Polen, wo es offenbar einen Vorfall in einer Chemieanlage gegeben hatte. Die Verschmutzung sei aber nicht über die entsprechenden Warnsysteme gemeldet worden. Entlang des Grenzflusses waren in den vergangenen Tagen auf deutscher Seite mehrere Tonnen toter Fische aus dem Fluss geholt worden. Umweltverbände sprachen von einer ökologischen Katastrophe.

