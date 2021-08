RKI sieht früheren und schnelleren Anstieg der Corona-Inzidenz als vor einem Jahr

Griechischer Regierungschef bereitet Bevölkerung auf harte Tage wegen der Brände vor

Athen: Der griechische Regierungschef Mitsotakis hat die Bevölkerung mit Blick auf die zahlreichen Feuer und Brandherde auf harte Tage vorbereitet. In einer Fernsehansprache warnte er am Abend vor starken Westwinden am heutigen Freitag, die einen noch nie dagewesenen Zustand auslösen könnten, weil Hitze und Trockenheit das Land in ein Pulverfass verwandelt hätten. Der Regierungschef rief die Bürger auf, Ruhe zu bewahren, zusammenzuhalten und den Anweisungen von Behörden, Feuerwehr und Polizei zu folgen. Auch in der Türkei wüten die Brände in den Touristenregionen am Mittelmeer weiter. Seit Tagen bekommen die Rettungskräfte Großbrände in den Provinzen Antalya und Mugla nicht unter Kontrolle

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.08.2021 03:00 Uhr