RKI setzt auf neue Kriterien bei Corona-Bewertung

Nachrichtenarchiv - 12.07.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin Bei der Bewertung der Corona-Situation setzt das Robert Koch-Institut in Zukunft auf weitere Kriterien. Wie die Bild-Zeitung berichtet soll ein zusätzlicher Leitindikator die Zahl der Krankenhaus-Behandlungen sein. Dem Bericht zufolge, wurde dies auf einer internen Präsentation erläutert. Bislang hatten die RKI- Experten vornehmlich die Inzidenzen berücksichtigt- also die Zahl der Neuinfektion innerhalb von sieben Tagen auf einhunderttausend Einwohner. Diese ist zum sechsten Mal in Folge gestiegen und liegt nun bei 6,4.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 09:00 Uhr