RKI senkt Corona-Risikobewertung auf "hoch"

London: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat einen Bericht über russische Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgelegt. Darin sind unter anderem rechtswidrige Luftangriffe auf Borodjanka sowie außergerichtliche Hinrichtungen in Butscha bei Kiew dokumentiert. Amnesty-Generalsekretärin Callamard kündigte an, man werde nun Beweise sichern. Während Recherchen vor Ort in der Ukraine hätten Mitarbeiter von Amnesty Menschen befragt, die beispielsweise Zeugen von Tötungen waren. Kiew wirft Russland vor, Massaker an Zivilisten begangen zu haben. Moskau bestreitet das. Unterdessen hat nach Angaben der ukrainischen Regierung ein neuer Versuch begonnen, Menschen aus dem Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol am Schwarzen Meer zu retten. Bis zu 200 Zivilisten und rund 2500 ukrainische Soldaten sollen sich noch immer in dem unterirdischen Tunnelsystem befinden; ihnen mangelt es an Wasser, Nahrungsmitteln und Medikamenten.