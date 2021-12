RKI registriert Zuwachs bei Corona-Infektionen mit Omikron-Variante

Nachrichtenarchiv - 17.12.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts breitet sich die Omikron-Variante des Coronavirus in Deutschland weiter aus. Bis zum 13. Dezember seien insgesamt 112 bestätigte Fälle registriert worden, so das RKI. In der Vorwoche waren es noch 28 nachgewiesene Infektionen mit Omikron. Im Kampf gegen die hochansteckende Mutante will die EU jetzt auf beschleunigte Booster-Impfungen setzen. Zudem soll die Gültigkeit von Impfnachweisen für Reisen innerhalb der EU auf neun Monate beschränkt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.12.2021 03:00 Uhr