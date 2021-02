RKI-Präsident Wieler sieht keinen Anlass zur Entspannung bei Corona-Lage

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz sinkender Infektionszahlen sehen Bundesregierung und Robert-Koch-Institut keinen Anlass zur Entspannung. RKI-Chef Wieler sieht die Situation noch lange nicht unter Kontrolle. Besorgniserregend sei vor allem die neue Virus-Variante, die zuerst in Großbritannien entdeckt wurde. Diese habe inzwischen eine Verbreitung von etwa sechs Prozent in Deutschland erreicht, so Wieler. Gesundheitsminister Spahn machte deutlich, dass man bei Lockerungen der Einschränkungen den Blick zunächst auf Schulen und Kindergärten richten werde. Bislang ist der Lockdown bis Mitte Februar beschlossen. In der nächsten Woche wollen die Ministerpräsidenten sowie die Bundesregierung erneut beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2021 14:00 Uhr