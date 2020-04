RKI-Präsident Wieler fordert Menschen zum Einhalten der Anti-Corona-Regeln auf

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, sich weiter an die gültigen Anti-Corona-Maßnahmen zu halten. In Berlin sagte Wieler am Vormittag, Deutschland habe die Ausbreitung anders als andere Länder bisher sehr erfolgreich in Schach halten können. Diesen Erfolg wolle man verteidigen. Statistisch gesehen stecken sich wieder etwas mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Aktuell liegt die Reproduktionszahl bei 1. Das bedeutet, das ein Infizierter im Durchschnitt einen weiteren Menschen ansteckt. In den vergangenen Tagen hatte die Kennziffer bei 0,9 gelegen. Das RKI hat immer wieder betont, damit die Epidemie abflaue, müsse diese Reproduktionszahl unter 1 liegen. Auch Kanzlerin Merkel hatte deutlich gemacht, dass kleine Änderungen des Werts erhebliche Folgen haben könnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 12:00 Uhr