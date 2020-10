RKI meldet wieder über 11.000 neue Corona-Fälle

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland liegt die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen weiter im fünfstelligen Bereich. Das Robert-Koch-Institut meldete insgesamt 11.176 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Das sind fast doppelt so viele wie am vergangenen Sonntag. In Bayern gibt es immer mehr Gemeinden und Landkreise, in denen die Corona-Ampel auf die höchste Stufe Dunkelrot springt. In der Landeshauptstadt München wurde der dafür festgelegte Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen heute knapp überschritten. In Augsburg liegt der Inzidenzwert aktuell bei 143,6. Kritisch bleibt die Lage auch im Berchtesgadener Land. Dort haben die Gesundheitsämter über 250 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche registriert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 09:00 Uhr