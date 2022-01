RKI meldet wieder neuen Höchststand bei 7-Tage-Inzidenz

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 497,1 an. Am vergangenen Samstag hatte sie noch bei 336 gelegen. Laut RKI kamen innerhalb eines Tages rund 78.000 Neu-Infektionen dazu. Das sind etwa 14.000 weniger als gestern. Wie das RKI in seinem aktuellen Wochenbericht feststellte, ist Omikron mittlerweile auch hierzulande die dominierende Corona-Variante.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.01.2022 01:00 Uhr