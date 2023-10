RKI meldet wieder mehr nachgewiesene Corona-Infektionen

Berlin: Die Zahl der laborbestätigten Corona-Infektionen in Deutschland steigt weiter an. Das Robert-Koch Institut registrierte vergangene Woche über 13.000 Fälle, vor zwei Wochen waren es noch rund 10.000. Betroffen sind Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Am häufigsten ist laut RKI die Corona-Variante EG.5. Das Institut geht davon aus, dass die tatsächlichen Fallzahlen aber deutlich höher sind als die gemeldeten Infektionen. Denn Labortests werden meistens nur bei einem schweren Verlauf gemacht. RKI-Präsident Schaade sieht weiterhin keinen Grund zur Besorgnis. Die Bevölkerung habe eine breitere Immunität aufgebaut, auch gebe es weniger Virus-Mutationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2023 08:00 Uhr