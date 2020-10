RKI meldet wieder mehr als 11.000 neue Corona-Fälle

Nachrichtenarchiv - 25.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch in Deutschland bleiben die Corona-Fallzahlen hoch. Das Robert-Koch-Institut hat erneut über 11.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Angesichts der steigenden Corona-Neuansteckungen sprach sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Laschet, dafür aus, den geplanten Parteitag der CDU Anfang Dezember zu verschieben. Was Parteien von den Bürgern erwarteten, müssten sie auch selbst einhalten, sagte er der "Welt am Sonntag". Man müsse Kontakte reduzieren, wo es nur gehe. Die Partei-Spitze will morgen eine Entscheidung treffen. - In München wurde derweil die Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen überschritten. Das RKI meldet aktuell einen Wert von 100,6. Damit steht die Corona-Ampel in der Landeshauptstadt nun auf der Stufe Dunkelrot.

