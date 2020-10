RKI meldet über 5.000 Corona-Neuinfektionen

UN-Vollversammlung wählt China, Kuba und Russland in den UN-Menschenrechtsrat

New York: China, Kuba und Russland haben jetzt Sitze im UN-Menschenrechtsrat. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York wählte sie für drei Jahre in das Gremium. Menschenrechtsaktivisten hatten zuvor gegen die Wahl dieser drei Staaten protestiert. Sie werfen den dortigen Regierungen einen unzureichenden Umgang mit Menschenrechten vor. Die Kritik galt auch der Bewerbung Saudi-Arabiens - aber das Königreich scheiterte bei der Wahl. Insgesamt wurden 15 der 47 Sitze im UN-Menschenrechtsrat neu vergeben. Das Gremium soll die Einhaltung der Menschenrechte in aller Welt überwachen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.10.2020 01:00 Uhr