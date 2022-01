RKI meldet steigende Corona-Zahlen

Nachrichtenarchiv - 15.01.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist weiter deutlich gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert heute früh mit rund 497 an - gestern lag er noch bei knapp 471. In Bayern ist die Inzidenz wieder knapp über die Marke von 500 geklettert. Den höchsten Wert verzeichnet der Landkreis Lindau mit 810. Laut einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes ist die Übersterblichkeit in Bayern in der vierten Corona-Welle vom 4. Oktober bis zum 12. Dezember deutlich gestiegen - auf gut 32.000. Das sind rund 6.500 mehr als die Medianwerte dieser Wochen aus den Vorjahren. Einen direkten Zusammenhang mit Corona sieht die Statistik bei etwa der Hälfte der Fälle.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.01.2022 06:45 Uhr