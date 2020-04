RKI meldet rund 152.000 gemeldete Infizierte in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland gibt es derzeit rund 152.000 gemeldete Corona-Infektionen. Das hat das Robert-Koch-Institut am Morgen bekannt gegeben. Das sind rund 2.000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten ist demnach auf insgesamt 5.500 gestiegen. Etwa 110.000 Patienten gelten mittlerweile als genesen. Die meisten Erkrankungen werden aus Bayern gemeldet mit mehr als 40.000 Infizierten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 11:00 Uhr