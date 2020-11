RKI meldet neuen Rekorwert bei Corona-Neuinfektionen

Britscher Booker-Literaturpreis für Schotten Douglas Stuart

London: Der britische Booker-Preis geht in diesem Jahr an den schottischen Autor Douglas Stuart für sein Erstlingswerk "Shuggie Bain". Es handelt vom turbulenten Erwachsenwerden in den 1980er Jahren in Glasgow. Stuart erzählt darin die Geschichte eines Jungen, der eine verarmte, alkoholabhängige Mutter hat. In der Begründung der Jury heißt es, das Buch sei "gewagt, erschreckend und lebensverändernd". Der Roman sei dazu bestimmt, ein Klassiker zu sein. Stuart arbeitete zehn Jahre an "Shuggie Bain". 32 Verlage lehnten es ab, bevor es veröffentlicht wurde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2020 07:00 Uhr