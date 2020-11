RKI meldet neuen Höchststand bei Corona-Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 05.11.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland haben sich in den vergangenen 24 Stunden soviele Menschen mit dem Coronavirus infiziert wie nie zuvor. Das Robert-Koch-Institut meldet 19.990 Neuinfektionen. Zudem wurden 118 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Weil hierzulande immer mehr Corona-Tests gemacht werden, kommen die Labore laut RKI mit dem Auswerten immer häufiger nicht hinterher. In der vergangenen Woche wurde ein Rückstau von rund 100.000 abzuarbeitenden Proben gemeldet. Die sogenannte Positivenquote bei den Corona-Tests hat sich in den vergangenen zwei Monaten etwa verzehnfacht. Den Angaben des RKI zufolge brachten in der vergangenen Woche über sieben Prozent der Tests ein positives Ergebnis. Ende August waren es noch 0,7 Prozent gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2020 09:00 Uhr