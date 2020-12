RKI meldet neue Rekordzahlen - Politiker fordern schnellen Lockdown

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist deutlich angestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden innerhalb von 24 Stunden fast 30.000 Menschen positiv getestet - das sind gut 6.000 mehr als beim bisherigen Rekord gestern. Auch die Zahl der an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen erreichte mit fast 600 einen neuen Höchstwert. Wegen der weiter steigenden Fallzahlen wird von vielen Seiten eine schnelle Verschärfung des Lockdowns gefordert. Berlins Regierender Bürgermeister Müller, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidenten-Konferenz ist, sagte am Abend im ZDF, es zeichne sich in den Gesprächen mit den Kollegen ab, dass es ab dem 20. Dezember doch erhebliche Einschnitte geben werde. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther geht davon aus, dass die Länderchefs übermorgen mit dem Bund darüber beraten werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2020 08:00 Uhr