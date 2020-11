RKI meldet mit 23.648 Corona-Neuinfektionen neuen Höchststand

Berlin: Am Morgen hat das Robert-Koch-Institut einen neuen Höchststand an Corona-Neuinfektionen gemeldet. So wurden binnen 24 Stunden 23.648 Menschen positiv auf das Virus getestet. Der bisherige Spitzenwert vom vergangenen Freitag lag bei rund 23.500 Fällen. Bundeskanzlerin Merkel rechnet schon im Dezember oder zumindest sehr schnell nach der Jahreswende mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa. Ähnlich äußerte sich auch EU-Kommissionschefin von der Leyen. Sie verwies darauf, dass die Impfstoffe von Biontec/Pfizer sowie von Moderna laut der Europäischen Arzneimittel-Agentur schon in der zweiten Dezemberhälfte eine bedingte Marktzulassung bekommen könnten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2020 06:00 Uhr