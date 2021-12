RKi meldet mehr Grippefälle als im Vorjahr - aber weniger als vor der Pandemie

Nachrichtenarchiv - 26.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der bisher erfassten Grippefälle in dieser Saison bewegt sich laut Robert Koch-Institut auf niedrigerem Niveau als in den Jahren vor der Pandemie. Seit Anfang Oktober seien in Deutschland insgesamt fast 450 Influenzafälle labordiagnostisch bestätigt und an das RKI übermittelt worden, heißt es in einem aktuellen Bericht. Im Vergleich mit den letzten fünf Jahren vor der Pandemie seien diese Werte sehr niedrig. Dagegen fiel in der letzten Saison die Grippewelle quasi aus. Insgesamt stellen die Experten fest, dass Atemwegsinfektionen wegen Kontaktreduktion und schärferen Hygiene-Regeln allgemein zurückgegangen sind. Die Grippesaison dauert auf der Nordhalbkugel in der Regel von Anfang Oktober bis Mitte Mai.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.12.2021 10:00 Uhr