RKI meldet mehr als 4.500 Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Den zweiten Tag in Folge meldet das Robert-Koch-Institut einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen. Innerhalb von 24 Stunden registrierte das RKI 4.516 neue Fälle. Der Präsident der deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte im BR, dass damit auch die Zahlen auf den Intensivstationen steigen dürften. Man wisse aus den Zahlen der letzten Monate, dass diese etwa zwei Wochen hinter der Entwicklung der Infektionszahlen hinterherhinken. Er rechnet damit, dass bis Jahresende wieder mehrere tausend Covid-Patienten in den Intensivstationen sein werden. Bundeskanzlerin Merkel berät am Mittag in einer Videoschalte mit den Bürgermeistern von elf großen Städten über die Lage. Zuletzt entwickelten sich vor allem die Großstädte zu Hotspots.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2020 10:00 Uhr