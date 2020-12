RKI meldet mehr als 31.000 Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 19.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 31.300 Neuinfektionen binnen eines Tages übermittelt. Gestern hatte es mit 33.777 gemeldeten Infektionen einen Höchstwert gegeben, allerdings waren darin rund 3500 nachgemeldete Fälle vom Vortag enthalten. Am Samstag vergangener Woche hatte die Zahl bei gut 28.400 gelegen. Außerdem wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 700 neue Todesfälle registriert. Der bisherige Höchstwert von 952 Toten war am Mittwoch erreicht worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2020 06:00 Uhr