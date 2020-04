RKI meldet mehr als 137.400 Corona-Infizierte

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland ist die Zahl der Ansteckungen mit dem Corona-Virus langsamer gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet aktuell mehr als 137.400 Infizierte, das sind über 3.600 mehr als am Vortag. Inzwischen sind über 4.100 Menschen in Deutschland an dem Virus gestorben. Die Ansteckungsrate liegt weiter bei 0,7. RKI-Präsident Wieler sprach von einem wirklich guten Zwischenergebnis. Weltweit sind mehr als 150.000 Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben - so die Zählung der Johns-Hopkins-Universität. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 11:45 Uhr