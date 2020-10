RKI meldet mehr als 11.000 neue Corona-Infektionen

Nachrichtenarchiv - 22.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus erstmals fünfstellig. Wie das Robert-Koch-Institut in der Früh mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 11.287 Menschen positiv getestet. Das ist deutlich mehr als der bisherige Höchststand vom Freitag, als die Zahl noch bei gut 7.800 lag. Zur Eindämmung der Pandemie hatte Bayerns Ministerpräsident Söder gestern eine weitere Warnstufe angekündigt für Regionen im Freistaat, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über einem Wert von 100 liegt. Der Deutsche Städtetag reagierte zurückhaltend auf diesen Vorstoß. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte, damit die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht leide, müsse das System der Regeln und Beschränkungen verständlich bleiben. Deshalb sehe er die neue zusätzliche Stufe in Bayern kritisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2020 06:00 Uhr