RKI meldet mehr als 10.800 Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 16.11.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut heute gut 10.800 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind rund 6100 Fälle weniger als gestern. Allerdings sind die erfassten Fallzahlen an Montagen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Ämter die Daten weitergeben. Nach Angaben des RKI starben weitere 62 Menschen an oder mit dem Virus. Am vergangenen Montag hatte die Zahl der gemeldetemn Neuinfektionen bei gut 13.300 gelegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2020 10:00 Uhr