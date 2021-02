RKI meldet knapp 13.000 Neuinfektionen und 855 weitere Todesfälle

Nachrichtenarchiv - 05.02.2021 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle um weitere gut 12.900 an. Das sind rund 1.100 weniger als vor einer Woche. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut außerdem weitere 855 Todesfälle. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 79,9. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen nachweislich angesteckt haben. Die Bundesregierung strebt einen Wert unter 50 an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.02.2021 10:15 Uhr