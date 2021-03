RKI meldet Inzidenz von 135

Tarifpartner in Bayern wollen nach Ostern über Metall-Kompromiss in NRW beraten

Düsseldorf: Nach der Tarif-Einigung der Metall-Industrie in Nordrhein-Westfalen wollen die Verhandlungspartner in Bayern nach Ostern weitere Gespräche führen. Erste Beratungen im kleinen Kreis könnte es aber schon in dieser Woche geben. Die Tarifpartner im Nordwesten hatten sich vergangene Nacht verständigt. Vereinbart wurde für das laufende Jahr eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro. Daneben soll es in den kommenden Jahren jeweils im Februar ein sogenanntes Transformationsgeld geben. Anstelle der Geldzahlung soll im Rahmen von Betriebsvereinbarungen auch eine kürzere Arbeitszeit möglich sein. Der Abschluss gilt zunächst für die rund 700.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in NRW. In Bayern zählt die Branche 840.000 Mitarbeiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.03.2021 12:15 Uhr