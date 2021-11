RKI meldet Höchststand an Corona-Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 04.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet fast 34.000 neue Fälle innerhalb eines Tages. An vielen Krankenhäusern ist die Situation kritischer als im vergangenen Jahr auf dem Höhepunkt der zweiten Welle. Im Raum München war die Mehrheit der Kliniken in den letzten Tagen nicht mehr regelhaft versorgungsbereit, sagte der Infektiologe Christoph Spinner dem BR. An seinem Haus, dem Klinikum Rechts der Isar, sind die für Covid-Patienten vorgesehenen Intensivbetten überbelegt, die Normalbetten fast ausgelastet. Die Covid-Patienten teilen sich in zwei Gruppen: Zum einen junge Ungeimpfte, zum anderen Patienten über 80 mit Impfung aber geschwächtem Immunsystem.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2021 08:00 Uhr