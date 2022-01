RKI meldet gut 81.400 Corona-Neuinfektionen

US-Sängerin Ronnie Spector stirbt mit 78 Jahren

New York: Die US-amerikanische Sängerin Ronnie Spector ist tot. Sie sei nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs friedlich von dieser Welt gegangen, teilte ihre Familie mit. Spector wurde 78 Jahre alt. Sie gehörte der Rock'n-Roll-Gruppe Ronettes an und landete mit ihr eine Reihe von Hits, wie etwa "Be my baby" oder "Walking in the rain".

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.01.2022 02:00 Uhr