RKI meldet gut 18.000 Corona-Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 03.04.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesländer gehen weiter unterschiedlich mit der Pandemie um. Während Berlin und Hamburg heute neue Beschränkungen in Kraft gesetzt haben, wie etwa nächtliche Ausgangssperren, will das Saarland am Dienstag in einem Modellversuch mit Öffnungsschritten beginnen. Dort sollen Theater, Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder aufmachen. Voraussetzung für einen Besuch ist ein negativer Schnelltest. Bundesweit meldet das Robert Koch Institut heute etwas mehr als 18.000 Neuinfektionen mit dem Virus, das sind gut 2.300 weniger als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt von 134 auf jetzt 131,4.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2021 07:00 Uhr