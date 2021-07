RKI meldet gut 1.450 weitere positive Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 16.07.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert mit 8,6 an. Gestern lag er noch bei 8,0 - am Mittwoch bei 7,1. Zuletzt hatten die Gesundheitsämter dem RKI gut 1.450 positive Tests gemeldet. Im Wochenvergleich zeichnet sich eine deutliche Zunahme der Neuinfektionen ab: Am vergangenen Freitag waren es noch knapp 950 Ansteckungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.07.2021 05:00 Uhr