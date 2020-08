RKI meldet Engpässe bei Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 21.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aufgrund der immens gestiegenen Zahl von Corona-Tests in Deutschland kommt es zu Lieferengpässen und Verzögerungen. Im aktuellen Bericht des Robert Koch-Instituts heißt es, in der Woche vom 10. bis zum 16. August hätten sich in den Laboren mehr als 17.000 abzuarbeitende Proben angestaut. 41 Labore meldeten Lieferschwierigkeiten. Die Probleme könnten dazu führen, dass mögliche Covid-19-Infektionen erst verzögert festgestellt werden. Das RKI schlägt deshalb vor, Tests abhängig von den vorhandenen Kapazitäten einzusetzen. Das Institut meldete heute morgen 1.427 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Gestern waren es knapp 300 mehr gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 12:00 Uhr